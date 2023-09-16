أستاذ نقل: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية

قال الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان، إنّ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل في منتهى الأهمية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، فقد أعطى اهتماما كبيرا بمشروعات البنية الأساسية وأهمها الطرق.

مشروعات البنية الأساسية مكلفة

وأضاف عوف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «مشروعات البنية الأساسية والطرق تكلفتها كبيرة، ولكن هذه التكلفة ستكون عاملا أساسيا لجذب استثمارات جديدة سواء كانت مصرية أو عربية أو أجنبية».

جذب الاستثمارات في مصر

وتابع أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان: «تولى الرئيس السيسي المسؤولية عقب أحداث سياسية وأمنية صعبة ومنح كل الاهتمام للبنية الأساسية في محاولة لجذب استثمارات تساعد الاقتصاد القومي وتعوض بعض المستثمرين الذين كانوا على وشك مغادرة البلد».