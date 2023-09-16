تنظيم قافلة بيطرية مجانية في ديرب نجم بالشرقية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة طبية بيطرية توعوية شاملة بالمجان، في قرية صفط زريق مركز ديرب نجم، وذلك في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

قافلة طبية بيطرية مجانية

وأكد اللواء إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، قيام إدارة ديرب نجم البيطرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية شاملة بمنشأة صفوت بقرية صفت زريق مركز ديرب نجم وتوابعها، بحضور كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي ومدير وأطباء إدارة ديرب نجم وعدد من كبار المربين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري المرحلة الثانية، وتم خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

رش وتحصين المواشي

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة البيطرية قامت برش 480 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 276 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية مع عدد من قيادات البلدة لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية ومشروع تمويل شراء «عجلات عشار» ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض إنفلونزا الطيور.