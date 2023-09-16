محافظ الشرقية: تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة 93 مليون جنيه في مركز ههيا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 93 مليونا و500 ألف جنيه بمركز ههيا، في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي - الشباب والرياضة - الأبنية التعليمية»، وهي جاهزة للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي - الإسكان - الطرق والكباري - الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الكهرباء»، بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه.

تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة 93 مليون جنيه

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه من المقرر افتتاح هذه المشروعات خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

الانتهاء من أعمال إنشاء محطة مياه العدوة

وأوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من أعمال إنشاء محطة مياه العدوة بتكلفة 60 مليون جنيه.

وفي قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء عدة مدارس كالتالي:

- مدرسة علي بن أبي طالب، 8 فصول، بتكلفة 4 ملايين جنيه.

- مدرسة رفاعة الطهطاوي بنات، 8 فصول، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

- مدرسة حمدي حسين السيد، 11 فصلا، بتكلفة 7 ملايين جنيه.

- مدرسة خليل إبراهيم أرناؤط، 9 فصول، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

- مدرسة السلامون، 17 فصلا، بتكلفة 5 ملايين جنيه.

- مدرسة شرشيمة الجديدة، 11 فصلا، بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب المطاوعة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، وإحلال ملعب مركز شباب العلاقمة بتكلفة مليون جنيه، وإنشاء مركز شباب صبيح بتكلفه 2 مليون و800 ألف جنيه.