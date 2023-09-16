استعدادا لانطلاق الدراسة.. تدشين معارض أهلا مدارس في المحافظات بأسعار مخفضة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعدادات في المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد بالتركيز على تنفيذ المشروع الخدمي للتغذية المدرسية، وتنظيم المعارض لتوفير كل المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية، ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، والانتهاء من تطوير المدارس، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية بتيسير وتوفير السبل اللازمة لبدء العملية التعليمية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

فصول دراسية

وفى سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظتي الجيزة والأقصر في اتخاذها الإجراءات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد ضمانًا لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول لها، وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها، ففي محافظة الجيزة تم توفير 699 فصلا دراسيا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، ودخول 11 مدرسة للخدمة بالعام الدراسى الجديد و15 مدرسة بين توسعات وإحلال جزئي وصيانة، لتقديم خدمة أفضل للعملية التعليمية، والحفاظ على سلامة الطلاب والحد من التزاحم.

معرض أهلا مدارس

وفي محافظة الأقصر يوفر معرض أهلًا مدارس كل الأدوات المدرسية للطلاب بتخفيضات 30% للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والطلاب، حيث يضم المعرض كل مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وشنط مدرسية وأحذية وملابس وزي مدرسي وملخصات دراسية، إضافة إلى حلوى المولد النبوي والسلع الاستراتيجية من سكر وزيت وأرز وخلافه بأسعار مخفضة للمواطنين.