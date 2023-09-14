محافظة القاهرة: دفع مصروفات التعليم للطلاب غير القادرين ضمن «مدرستي سعادتي»

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تدشين فعاليات مبادرة «مدرستي سعادتي» بأحياء المنطقة الجنوبية وأحياء القاهرة، والتي تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة، والأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين.

تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة للأسر الأكثر احتياجا

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ويحرص على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم.

وثمن محافظ القاهرة دور وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية النشطة في التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين، وتوفير الخدمات اللازمة، وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة ستقوم بدفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين.

وتضمن المعرض منتجات متنوعة تشمل المنتجات الجلدية والمفروشات والإكسسوارات والمواد الغذائية.

وتقدم المكتبة عشرات من الأنشطة المختلفة منها الأنشطة الثقافية والفنية وتعليم اللغات بأسعار رمزية، بالإضافة إلى البرامج الرياضيه والتنمية البشرية وتكنولوجيا المعلومات وهي معتمدة للشهادات الدولية الكبرى ومنها الـIcdl.