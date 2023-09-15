وزير التنمية المحلية يوجه بإنجاز مشروعات «حياة كريمة» في المحافظات

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف، ومعدلات إنجازها مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل، واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة.

جهود مبادرة «حياة كريمة»

وتابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظتي الإسكندرية والغربية في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة للمبادرة بالمحافظات المشار إليها، ففي محافظة الإسكندرية تم الانتهاء بنسبة 95%؜ من إنشاء 4 وحدات صحية لتحقيق تغطية صحية شاملة عالية الجودة داخل القرى، مع العمل على إنشاء 5 وحدات إسعاف بقرى برج العرب العمل على إنشاء 4 وحدات إسعاف أخرى بالقرى من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والإسعاف.

خدمة سكان القرى

وفي محافظة الغربية يتم مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومنها كورنيش نهطاي المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى إذ يعد أول كورنيش في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف، وأيضا مبنى مجمع الخدمات بنهطاي إذ يساهم في الحد من معاناة سكان القرى في الحصول على مختلف الخدمات الحكومية، من خلال المركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين والبريد والتضامن الاجتماعي.