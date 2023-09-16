أستاذ نقل: الصعيد حصل على نصيب الأسد من المشروع القومي للطرق

قال الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان، إنّ المشروع القومي للطرق شهد إنشاء أكثر من 7 آلاف كيلومتر وإعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد آخر لا يقل عن نفس الأطوال.

وأضاف «عوف» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «البنية الأساسية للطرق أصبحت 30 ألف كيلومتر ونصيب الصعيد من هذه المشروعات كان نصيب الأسد بعدما عانى لفترات طويلة من التهميش وكانت المشروعات محافظات وجه بحري».

وتابع أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان: «الصعيد حصل على العديد من المشروعات في المشروع القومي للطرق مثل محاور النيل وكانت المسافات البينية بين المحاور 100 كم في بعض المحافظات وهو ما يسفر عنه جهد كبير وكميات كبيرة من الوقود والتلوث والحوادث».

وواصل: «وكان البديل هو المعديات التقليدية التي كانت تسبب وفيات وحوادث، ووضعت الدولة خطة لتقليل المسافات البينية إلى 25 كم بدلا من 100 كم وفي طريقنا لإنهاء الخطة بالكامل لافتتاح هذه المشروعات».