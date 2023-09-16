برلماني: الرئيس السيسي أنهى سنوات التهميش عن محافظات الصعيد

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد الصعيد لخريطة التنمية مرة أخرى، ورفع التهميش عن بعض المحافظات التي ظلت تعاني لسنوات طويلة من التهميش والإهمال، من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

زيارة الرئيس اليوم لمحافظة بني سويف

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان له، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف اليوم، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يعكس اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد، وأن الصعيد يحظى على النصيب الأكبر من خطة التنمية، ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال مشروعات على أرض الواقع، ولم يعد الأمر مجرد خطط على الورق فقط.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ مجموعة من القرارات، أثناء افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة بني سويف، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العامز

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاقز

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.

تنمية الصعيد

وأشار إلى أن التنمية الشاملة التي تشهدها محافظات الجمهورية تستهدف الوصول للجمهورية الجديدة، ففى الوقت الذى نشهد تحديات الدولة المصرية عازمة على المضى قدما نحو الوفاء بالاستحقاقات وتنفيذ المشروعات القومية يسير وفقا لجدول زمنى، فى الوقت الذى يشهد ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا، ومن ثم العمل يسير جنبا إلى جنب فى مختلف الملفات والقطاعات، مؤكدا أن «حياة كريمة» من أهم المبادرات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية لتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى، ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.