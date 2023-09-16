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الرئيس السيسي: حياة كريمة خير دليل على أن المواطن البسيط هو المستفيد الأول من عوائد التنمية

كتب:

شريف سليمان
02:45 م | السبت 16 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» خير دليل على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجًا هو المستفيد الأول من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات زيارته محافظة بني سويف لافتتاح عددًا من مشروعات حياة كريمة، أنّ صوت المصريين يصل مسامعه وأحلامهم هي ذاتها أحلامه ولا تختلف تماما آمالهم عن آماله.

وتابع رئيس الجمهورية: «ولأنني استشعر احتياجاتهم وأقدرها فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بتنفيذ عدة إجراءات».

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