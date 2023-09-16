الرئيس السيسي للمواطنين: «أنا مش بعيد عنكم ومش بعيد عن حال الناس»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «نستورد كميات كبيرة من القمح والذرة، وأنتم ترون تأثير ذلك على ارتفاع أسعارهما، خاصة أسعار زيت الطعام، ونحن كدولة حاولنا بقدر الإمكان ألا تنعكس هذه الارتفاعات على المواطنين».

وأضاف الرئيس السيسي ، في كلمته خلال فعاليات زيارته محافظة بني سويف لافتتاح عددًا من مشروعات حياة كريمة: «أتحدث عن 10 ملايين طن قمح، ولو الطن الواحد 100 دولار فنحن بنتكلم في أرقام كبيرة المفروض نجيب بيها عشان يبقى رغيف الخبز يبقى موجود».

وواصل رئيس الجمهورية: «لما بقول إنّي منكم وأشعر بك، فهذا ليس كلامًا لطيفًا مني للناس في مصر عشان أطمنهم إنّي معاهم، لأ، متنسوش إنّي إنسان مصري بسيط عشت عمري كله زيكم كده، بس ربنا أراد إني أكون موجود في المكان ده، هو ربنا اللي أراد، أنا مش بعيد عنكم ومش بعيد عن حال الناس، ولو فيه فرصة أكبر من كدة مش ما هنتأخر أبدا، محدش بيجيب حاجة من جيبه».

واستكمل: «موقف المصريين مقدر أوي والله، وبقولكم إن تحملكم دةهفيه جبر خاطر كبير جدا ليا، أنا عارف إن الظروف صعبة، وعارف إن الناس تبقى مستحملة وساكتة ده كتير، بس اللي عاوز أطمنكم منه إننا مش سايبين حاجة نقدر نعملها ومش بنعملها، ومش هقول الإعلام يقول أو ميقولش لكن عاوز أقول إننا بنبذل جهد كبير أوي عشان ندخل كميات من الأراضي الزراعية في أقرب فرصة ممكنة».

وأكمل الرئيس السيسي: «نتحدث عن 3 أو 4 ملايين فدان خلال سنتين أو 3 سنوات إلى جانب برنامج الريف المصري اللي كان مليون ونصف فدان، لكن مسكتناش على كدة واشتغلنا عشان ندخل أو يبقى فيه أراضي زراعية أخرى للمساهمة في حاجتين، إنها توفر فرص عمل للناس وشبابنا ثم يبقى فيه إنتاج من هذه الأراضي يخفف من فاتورة الاستيراد».