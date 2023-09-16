الرئيس السيسي: كل دولار يزيد في سعر برميل البترول تكلفته علينا بالمليارات سنويا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ كل دولار يزيد في سعر برميل البترول تكلفته علينا كبيرة جدا، موضحًا: «تكلفته علينا بالمليارات سنويا».

وأضاف الرئيس، في كلمته خلال فعاليات زيارته محافظة بني سويف لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة: «ناس كتير قالت عن موضوع الكهرباء، وأحدثكم بصراحة، هل نمتلك محطات الكهرباء التي تجعلنا قادرة على إنتاج كمية الكهرباء التي نحتاجها ويزيد؟! نعم طبعا.. بزيادة أوي كمان.. طب إيه الحكاية؟!».

وتابع: «إحنا عاملين موازنة إننا نقدر نوفر الغاز والبترول على رقم معين، كانت الموازنة 65 دولارا للبرميل، طب لما يبقى 70 دولارا للبرميل أو 75 أو 80 أو 90؟ .. عندنا في مصر 10 ملايين سيارة، مطلوب إنها تلاقي بنزين أو غاز او سولار، بنتكلم في دولة يبها 105 ملايين نسمة بالإضافة إلى 9 ملايين نسمة من الضيوف نستوعبهم في مصر».

وأوضح: «الأزمة لها انعكاس على أسعار حاجات كتيرة من اللي بنجيبها، من فضل ربنا إننا بننتج غاز، لو مكنش عندنا إنتاج غاز كانت المشكلة هتبقى كبيرة أوي».

وواصل: «هل ربنا ساترها علينا؟ انا على المستوى الشخصي حاسس إن ربنا ساترها علينا، وأرجو إنكم تقبلوا شرحي وحجتي لأن الظروف صعبة وأشكركم على الصبر والتحمل».