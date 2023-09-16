«التأمينات»: إعلان موعد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المعاشات خلال ساعات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300، وذلك على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات الخدمية بمحافظة بني سويف.

توجيه رئاسي بزيادة استثنائية لأصحاب المعاشات

وصرح مصدر بالهيئة القومية للتأمينات، لـ «الوطن»، بأنه جار الانتهاء من دراسة تكلفة الزيادة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه، وفقا لتوجيها الرئيس السيسي، اليوم، موضحا أن الهيئة ستصدر بيانا تفصيليا بالزيادات، وموعد بدء تنفيذها، خلال ساعات.

أبرز قرارات الرئيس اليوم

ومن أبرز القرارات التي وجه بتنفيذها الرئيس السيسي، اليوم، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا 3500، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألفا لكل العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة من تكافل وكرامة بنسبة 15%.