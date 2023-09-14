تسلسل زيادة المعاشات في عهد الرئيس السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطن

شهدت المعاشات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادات عديدة واستثنائية في قيمة المعاش، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وتوفير سبل الحياة الكريمة الآمنة له.

وتستعرض «الوطن» في السياق التالي، تفاصيل زيادة المعاشات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم في 2014.

زيادة المعاشات في عام 2014

زادت المعاشات بداية من 1 يناير 2014، بنسبة قدرها 10%، وكانت بتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، وكانت بحد أدنى للزيادة 50 جنيها.

زيادة المعاشات في عام 2015

وفي عام 2015، شهدت المعاشات زيادة في 1 يوليو 2015 ، بنسبة قدرها 10%، وكانت بمقدار تكلفة سنوية 10.7 مليار جنيه.

زيادة المعاشات في عام 2016

وجاءت زيادة المعاشات في عام 2016، بداية من 1 يوليو 2023، وكانت بنسبة قدرها 10%، بتكلفة سنوية 12.7 مليار جنيه، وبحد أدنى للزيادة 125 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها.

زيادة المعاشات في عام 2017

وشهدت المعاشات في عام 2017، زيادة بداية من 1 يوليو 2023، بتكلفة سنوية 21.4 مليار جنيه، وبحد أدنى 150 جنيها، وبحد أقصى 551 جنيها.

زيادة المعاشات في عام 2018

وفي عام 2018، ارتفعت المعاشات بنسبة 15%، بداية من 1 يوليو 2018، والحد الأدنى للزيادة كان 150 جنيها، والأقصى 625.5 جنيها، أي بتكلفة سنوية 24.21 مليار جنيه.

زيادة المعاشات في 2019

أما عن سنة 2019، فزادت المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى قدره 150 جنيها وحد أقصى 832.5 جنيها، أي بتكلفة سنوية قدرها 28.1 مليار جنيه.

زيادة المعاشات في 2020

شهدت زيادة المعاشات في 2020، نسبة قدرها 14%، بداية من 1 يوليو 2020، بدون حد أدنى، وكان الحد الأقصى 980 جنيها، وبتكلفة سنوية قدرها 25.1 مليار جنيه.

زيادة المعاشات في 2021

شهدت المعاشات في 1 يوليو 2021، زيادة حدها الأقصى 1053 جنيها، بنسبة قدرها 13%، وبتكلفة سنوية 31 مليار جنيه.

زيادة المعاشات في سنة 2022

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات لعام 2022 في شهر أبريل، بنسبة قدرها 13%، وبتكلفة سنوية قدرها 38.4 مليار جنيه، وكان الحد الأدنى للزيادة 120 جنيها، والأقصى 1222 جنيها.

زيادة معاشات 2023

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة المعاشات لعام 2023، في أبريل بنسبة 15%، بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها.