5 بنوك تمنح أصحاب المعاشات قروضا بفائدة أقل من 20%.. وفر المال لاحتياجاتك

تقدم البنوك المصرية برامج تمويل متعددة من بينها قرض لأصحاب المعاشات بضمان المعاش، وعائد سنوي متناقص، وتسهيلات في السداد، لذا نرصد في السطور التالية أقل فائدة لقرض أصحاب المعاشات في 5 بنوك.

البنك الزراعي المصري

يوفر البنك الزراعي المصري القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، بفائدة نحو 18.25% متناقصة، بضمان تحويل المعاش، والحد الأدنى للمعاش 900 جنيه، ويقدم البنك تأمين على الحياة وتسهيلات في السداد، ومبلغ التمويل الحد الأدنى 5 آلاف جنيه والأقصى 500 ألف جنيه.

البنك الأهلي المصري

الفائدة على القرض الشخصي لأصحاب المعاشات 19% متناقصة، بضمان تحويل المعاش، وقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه، ومدة القرض تصل إلى 10 سنوات، ويقدم البنك تأمين على الحياو والعجز الكلي مجانًا.

بنك التعمير والإسكان

تكون الفائدة على القرض الشخصي لأصحاب المعاشات 19.5% متناقصة ومدة القرض تصل إلى 10 سنوات، وقيمة التمويل من 3 آلاف جنيه إلى مليون جنيه، ومتوفر تأمين على الحياة مجانًا، والحد الأدنى للمعاش 1200 جنيه.

بنك القاهرة

الفائدة في بنك القاهرة لى القرض الشخصي لأصحاب المعاشات 20% متناقصة، والمدة تصل إلى 10 سنوات، وقيمة القرض من 3 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه، والحد الأدنى للمعاش ألف جنيه.

بنك قناة السويس

الفائدة في بنك قناة السويس على القرض الشخصي لأصحاب المعاشات 19 إلى 20% متناقصة، والمدة تصل إلى 10 سنوات، وقيمة التمويل تصل إلى 500 ألف جنيه، والحد الأدنى للمعاش 1500 حنيه، ويتيح البنك تأمين على الحياة طوال فترة القرض.