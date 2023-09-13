أعلى قرض شخصي في البنوك لأصحاب المعاشات قبل اجتماع «المركزي»

يبحث الكثير من المواطنين، أصحاب المعاشات على أعلى قرض شخصي في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، قبل اجتماع البنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» خلال هذه السطور، أعلى قرض في البنوك المصرية، الذي يقدمه بنك الإسكندرية لأصحاب المعاشات.

قرض شخصي لأصحاب المعاشات

يقدم بنك الإسكندرية، قرض شخصي لأصحاب المعاشات، بفائدة 21.5% حتى 60 شهرًا، و22.5% حتى 96 شهرًا، 23% حتى 120 شهر.

تفاصيل قرض بنك الإسكندرية لأصحاب المعاشات:

- قيمة القرض: تصل إلى 5 ملايين جنيه.

- الفائدة على القرض: 21.5% حتى 60 شهرًا، و22.5% حتى 96 شهرًا، 23% حتى 120 شهر.

- نوع الفائدة: متناقصة سنويًا.

- القرض بضمان تحويل المعاش.

شروط قرض بنك الإسكندرية لأصحاب المعاشات:

- عمر العميل: لا يتعدى 65 عامًا.

- الحد الأدنى للمعاش: 1500 جنيه.