حزب المؤتمر: قرارات الرئيس السيسي تعكس انحيازه ودعمه للمواطنين

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، والتي جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، ورفع حد الإعفاء الضريبي.

وأوضح حزب المؤتمر، في بيان اليوم، أن الرئيس السيسي يسعى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات المتوسطة والبسيطة، مؤكدًا أنّ هذه القرارات المهمة تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

دعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله

وأشار إلى أنّ هذه القرارات تعكس انحيازًا واضحًا من الرئيس السيسي للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، وتؤكد حرص الدولة على دعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.

وشملت القرارات التي أصدرها الرئيس اليوم، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وزيادة الحد الأدنى للدخل ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة، إضافة إلى مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، كما وجّه بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.