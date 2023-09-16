عاجل.. 9 فئات مستفيدة من قرارات الرئيس السيسي لزيادة الدخل والأجور.. اعرفها

أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من القرارات المهمة، تقديرًا منه حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية، لمواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا، وضاعفتها الأزمة «الروسية – الأوكرانية».

فئات مستفيدة من قرارات الرئيس السيسي

- كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- العاملون بالهيئات الاقتصادية.

- العاملون بشركات قطاع الأعمال.

- العاملون بالقطاع العام.

- القطاع الخاص.

- المستفيدون من تكافل وكرامة.

- أصحاب المعاشات.

- الصحفيون المقيدون بنقابة الصحفيين.

- صغار الفلاحين والمزارعين.

قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه.

- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه.

- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك.

- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.