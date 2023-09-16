كيف يؤثر رفع الإعفاء الضريبي على زيادة دخل المواطن؟.. خبير يوضح

قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم، جاءت في صالح المواطنين بشكل كبير.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فيما يخص رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه، يتماشى مع المعيار الذهبي فيما يخص الضرائب، وهو مرتبط بكفاءة تطبيق معيار الضرائب، حتى يكون هناك أفضل عائد على المواطنين.

وأشار إلى أن زيادة معدلات الضرائب على مستويات فئات معينة، يقلل العائد للمواطنين خاصة الأقل دخلا، لكن مع قرار رفع حد الأدنى الإعفاء الضريبي من تطبيق الضريبة عليها، يعتبر شكل من أشكال العدالة الاجتماعية.

فبدلا من دفع مبلغ الضرائب واستقطاعه من المرتب للمواطنين، فسيتم إيقاف هذا الاستقطاع، ولن يدفع المواطن الذي يصل مرتبه إلى 45 ألف جنيه سنويا ضرائب على الدخل، وشكل من الأشكال زيادة الدخل بطريقة غير مباشرة، خاصة للفئات الأقل دخلا والأكثر احتياجا، لأنه يتم زيادة نسبة الدخل بالنسبة لهم، التي لا يتم دفع ضرائب عليها بنسبة 25%.

قرارات تكافل وكرامة يعتبر شكل من أشكال الدعم النقدي

ولفت إلى أنه فيما يخص برنامج تكافل وكرامة، فهو يخاطب الفئات الأكثر احتياجا داخل المجتمع، وهو يعتبر شكل من أشكال الدعم النقدي، وزيادة الدعم شكل من أشكال العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه داخل الدولة، سواء الدعم العيني أو دعم السلع ليصل إلى مستحقيه، والدعم النقدي الذي يصل بشكل مباشر.

ولفت إلى أن القرارات الاقتصادية الأخرى، تأتي تماشيا مع موجة التضخم ومعالجة مالية من الإدارة السياسية لموجة التضخم المرتفعة الحالية.