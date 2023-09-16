حزب الجيل: قرارات الرئيس السيسي لزيادة الأجور تؤكد أن القادم أفضل

قال الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء في محافظة بني سويف، كانت جامعة فيها رؤية كبيرة وواضحة لكل ما يدور على الساحة المصرية، وتعتبر هذه الكلمة إشارة إلى أن القادم سيكون أفضل.

وعن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أضاف «الشهابي» أن هذه القرارات تؤكد شعور الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يشعر به الناس من معاناة.

القرارات أدخلت البهجة على قلوب الأسرة المصرية

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أدخلت البهجة على قلوب الأسرة المصرية، ولكل الفئات، سواء كانوا موظفين في الجهاز الإداري للدولة، أو أصحاب المعاشات.

وأكد أن القرارات التي اتخذها الرئيس شملت العاملين في مجال الصحافة، وهي أول مرة في التاريخ يتحدث رئيس جمهورية عن منح هذه الفئة، وعن زيادة بدل التكنولوجيا لهم، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد أن هذه بداية جديدة، وبداية عهد جديد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الشعب المصري، وأنه سيظل يتدخل باستمرار لرفع المعاناة عنهم.