خبير اقتصادي: قرارات السيسي ترفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسن دخله

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إنّ القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إيمان منه بدور الدولة في مساندة المواطن لمواجهة التحديات الاقتصادية، كما تعمل على تحسين دخول كل الشرائح العاملين في الدولة، وغير العاملين.

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة ارتباطًا بالمتغيرات العالمية والصراعات الجيوسياسية العالمية، ومن هذا المنطلق فإن الرئيس شعر بما يواجهه المواطن خلال هذه المرحلة لذلك أعلن عن باقة مساندة اجتماعية جديدة.

تحسين دخول كل الشرائح

وأشار إلى أنّ هذه القرارات تشمل زيادات متعلقة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور، وهي الزيادة التي تعزز من القدرة لهذه الشرائح وتنعكس بصورة غير مباشرة على غير العاملين بالدولة، مؤكدا أنّ رفع حد الإعفاء الضريبي يؤدي إلى تحسين دخول كل الشرائح اللي في المجتمع وليس العاملين بالدولة فقط فرفع حد الإعفاء الضريبي معناه خفض الضرائب التي يدفعها الموظفون، ما ينعكس ويساعدهم على تحمل التداعيات التضخم تحقيق مستوى معيشي معقول ويعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الحالية.