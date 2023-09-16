رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: الرئيس السيسي متعاطف مع الفئات الأكثر احتياجا

علق الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بزيادة الفئات المالية الممنوحة من «تكافل وكرامة» بنسبة 15%، قائلًا إنَّ الرئيس السيسي متعاطف مع الفئات الأكثر احتياجًا قلبًا وقالبًا.

ظروف اقتصادية صعبة

وأكّد «عبدالقوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على توفير كل سبل الدعم للفئات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، خاصة في ظل حدوث التضخم الاقتصادي العالمي، معبرًا بقوله: «الرئيس متفاعل ومتعاطف مع الفئات الأشد احتياجًا».

ونوه إلى أنَّ المبالغ التي أقرّها الرئيس السيسي بالزيادة اليوم لمستفيدي تكافل وكرامة، على هامش افتتاحه مشروعات خدمية بمدينة سدس الأمراء ببني سويف، مبالغ ضخمة جدًا، مشيرًا إلى أنَّ هذه القرارات ليست جديدة على الرئيس فهو يولي كل اهتمامه للفئات الأكثر احتياجات وذو الدخل المحدود.

أبرز قرارات الرئيس اليوم

ومن أبرز القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم، هي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا 3500 جنيه، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 لكل العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة من تكافل وكرامة بنسبة 15%.