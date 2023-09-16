نقيب الصحفيين يشكر الرئيس السيسي على توجيهه لتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، إنّ أي قرار يخفف الأعباء عن المواطنين لا بد من تثمينه وتقديره، أما فيما يخص بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بسرعة تطبيق زيادة بدل تكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات ذات الشأن بالموازنة العامة للدولة، فيجب توجيه الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بقضية البدل.

وأضاف «البلشي»، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، ان قضية بدل الصحفيين أحد القضايا المهمة في ظل وجود قطاع واسع من الصحفيين يعتبر البدل جزءً رئيسًا من دخلهم، مشيرًا إلى أن البدل كان دائما محل مطالبات بزيادته: «نوجه الشكر للرئيس على هذا الاهتمام».

القرارات تخفف الأعباء عن الصحفيين

وتابع نقيب الصحفيين: «القرار يأتي في إطار حزمة من الإجراءات الاقتصادية وأظن أنه رسالة مهمة لابد من التعامل معها، وتخفيف الأعباء عن الصحفيين بشكل أو بآخر ربما تكون أحد الرسائل القوية جدا التي ينتظرها عدد كبير من الزملاء مثلما ننتظر قرارات أخرى تتعلق بالصحافة سواء من خلال العمل على مساحة أوسع لكي تعبر عن المواطنين بشكل حقيقي».

وحول المشروعات التنموية في صعيد مصر، قال نقيب الصحفيين: «كل قرار يرفع عبئا عن المواطن بشكل أو بآخر هو شيء إيجابي جدا، وأي خطوة في هذا الإطار لابد من تثمينها والناس تحتاج المزيد والأفضل وهذا هو الأساس الذي لابد من التعامل معه».

وواصل: «ندرك حجم الصعوبات التي يعيشها المواطنون ولذلك، فإن أي خطوة لإزالة هذه الصعوبات لابد أن نقدرها جميعا، وفي النهاية تبقى رسالة الزيادة جيدة ومقدرة».