«إرادة جيل»: قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحيازه للمواطنين وقربه من مشكلاتهم

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وقال مطر في بيان، لقد تشرفت اليوم بحضور لقاء الرئيس على أرض بني سويف، وأن هذه القرارات أكدت شعور الرئيس عبدالفتاح السيسي بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، وان الرئيس السيسي لا يتأخر في اتخاذ قرارات تصب فى مصلحة المواطن المصري، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، وتاكيده أنه ليس بعيد عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.

ووجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل باسمه ونيابة عن جميع قيادات الحزب ونوابه بمجلس الشيوخ والنواب، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على انخاذه هذه القرارات التي أدخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية المصريين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد افتتاح عدة مشروعات ببنى سويف، وأعلن عدة قرارات، شملت زيادة الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتخفيف الأعباء عن المزارعين، ومنح علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ 600 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسة 15%.