ماذا يعني رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل حتى 45 ألف جنيه؟.. خبير يوضح

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا اليوم السبت، برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، ليصل إلى 45 ألف جنيه، بدلاً من 36 ألف جنيه، وتجيب «الوطن»، عبر السطور التالية، على سؤال ماذا يعني رفع حد الإعفاء الضريبي على المرتبات؟

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن هذا القرار له أثر كبير على المواطنين والعاملين، فهو نوع من أنواع مواجهة الدولة للتضخم وزيادة الأسعار حاليا، بجانب القرارات التي اتخذتها الدولة في رفع الحد الأدنى للأجور.

من المستفيد من قرار رفع حد الإعفاء الضريبي؟

أضاف «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي حتى 45 ألف جنيه، يعني أن الموظف الذي يصل راتبه السنوي إلى هذا المبلغ أو أقل، معفى من دفع ضريبة الدخل، التي من المقرر تطبيقها بداية من أبريل المقبل.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه قبل تطبيق هذا القرار كان كل من يدفع الضريبة، الذين تزيد مجموع مرتباتهم السنوية عن 36 ألف جنيه، ولكن هذه القيمة تم رفعها.

من يحصل على 3750 جنيها شهريا لن يدفع الضريبة

وأشار إلى أن هذه القيمة توفر الكثير على المواطنين، لافتا إلى أن المبلغ الذي كان يخصم في السابق من الذين يصل إجمالي دخلهم أعلى من 36 ألف جنيه سنوياً، سيتم منع خصمها وتضاف إلى مرتبهم، طالما لم يتجاوز الدخل 45 ألف جنيه سنويا، موضحا أن هذه القرارات تسري على القطاع العام.

القرار يخفف العبء عن المواطنين

وأكد أن قرارات الرئيس السيسي تأتي لتخفيف عبء ضريبة الدخل على الموظفين، في ظل التضخم وارتفاع المعيشة، بجانب سعي الدولة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة عالميا.