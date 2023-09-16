الرئيس السيسي يشكر أهالي بني سويف.. ويوجه رسالة للمصريين
كتب:
محمد أبو عمرة
04:20 م | السبت 16 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية
توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر لأهالي محافظة بني سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وقال الرئيس، في منشور له عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «أود أن أعرب عن سعادتي واعتزازي بما شهدته اليوم من افتتاحات لمشروعات لصالح المواطنين».
وتابع: «إنني في هذه المناسبة أتوجه بتحية خالصة لشعب مصر العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات.. شكرًا لكم من كل قلبي.. ودائمًا وأبدًا تحيا مصر».