المجلس الأعلى للإعلام: الرئيس السيسي يؤمن بالدور المهم للصحافة

أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لرفع المعاناة عن المصريين ومواجهة مشاكل غلاء المعيشة، وخص المجلس بالذكر زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقديين بنقابة الصحفيين.

وأكّد المجلس الأعلى للإعلام، أنَّ زيادة بدل التكنولوجيا يسهم في زيادة دخول الصحفيين بعد أن أصبح البدل جزءا من دخولهم المعيشية، مبينًا أنَّها المرة الأولى التي يخص فيها رئيسًا مصريًا جموع الصحفيين بزيادة في البدل، مما يؤكّد حرص الدولة علي إنجاز ما يمكن من إجراءات لتهيئة ظروف مواتية للصحفيين.

وأضاف أنَّ هذا التوجه يعكس إيمان الرئيس السيسي بأنّ الصحافة تؤدي دوراً هاماً في مسيرة النهضة الوطنية ونشر الوعي والمعرفة، مما يقتضى التحلي بالموضوعية والمصداقية والمهنية، والتعبير الحر عن الرأي بمسؤولية واستقلالية مكفول بمناخ ديمقراطي ومنظومة دستورية وقانونية متطورة.

وشدد على أنَّ هذه الثقة تلقى على كاهل الصحفيين تحمل المسؤولية الوطنية، والقيام بواجب الكلمة ونقل الحقيقة والوقوف سداً منيعاً أمام الشائعات وكل ما من شأنه المساس بوطننا الغالي لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير.