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«الفلاحين» تشيد بقرارات الرئيس السيسي للتخفيف عن كاهل صغار المزارعين

كتب:

محمد أبو عمرة
04:10 م | السبت 16 سبتمبر 2023
الرئيس السيسي اليوم

الرئيس السيسي اليوم

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أصدرها اليوم للحكومة والمؤسسات المعنية، خلال الكلمة التي ألقاها على هامش زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف «لؤلؤة الصعيد».

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن الرئيس اتخذ 8 قرارات مهمة، تصب جميعها في صالح المواطنين وفي قلبهم الفلاحين، أبرزها إطلاق البنك الزراعي المصري، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وأوضح أمين عام الفلاحين، أن الفلاحين حضروا لقاء الرئيس اليوم في بني سويف، واستمعوا إلى قرارات الرئيس، وهم فرحين سعداء برئيسهم الذي أثبت للجميع أن الفلاح المصري في عقل وقلب الرئيس وفي بؤرة اهتمامه، ولن يتخلى عنه أبدا، مثلما يروج المغرضين وأعداء الوطن، مقدما الشكر باسم جموع الفلاحين للقيادة السياسية والرئيس والحكومة، على تلك القرارات المهمة التي جاءت في الوقت المناسب.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.