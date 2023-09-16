السودان يعتمد هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية للمستحضرات الدوائية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أنه في إطار علاقات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في المجال الدوائي، وفي ضوء حرص الدولتين على التكامل، صدر قرار المجلس القومي للأدوية والسموم، بالسماح باستيراد المستحضرات الدوائية المصرية المسجلة والمعتمدة من هيئة الدواء، دون اشتراط تسجيلها بدولة السودان، وذلك ضمن قائمة الأدوية ذات الأولوية لاحتياجات دولة السودان.

تنسيق مصري سوداني متواصل

أكدت الهيئة، أن التنسيق المستمر الذي يجري بين الجانبين الشقيقين، يتسم بالطابع الودي والأخوي، والحرص على أهمية العمل لتخطي الأزمة، وتلبية الاحتياجات الدوائية هناك.

جاء الإعلان في الاجتماع المنعقد بين الهيئتين، بحضور شركاء الصناعة بالبلدين، الذي أسفر عن فتح سوق الدواء السوداني أمام المستحضرات الطبية المصرية، لضمان سرعة تلبية الاحتياجات الدوائية بدولة السودان، التي تأثرت بالظروف السياسية في البلاد، ودون الإخلال بأي من معايير الجودة والفعالية والمأمونية المطلوبة.

هيئة الدواء المصرية

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية، على التكامل والتعاون المستمر مع الدول العربية والأفريقية، وتأكيدا لتكاملية العلاقات المصرية السودانية، والثقة الدولية والإقليمية فى الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية والمستحضرات الدوائية المحلية.