هيئة الدواء تحذّر من إضافة أقراص فقر الدم المطحونة إلى الشامبو

حذّرت هيئة الدواء المصرية، من طحن أقراص حمض الفوليك وإضافتها إلى عبوات الشامبو، لاستخدامها بشكل يومي، موضحة أنّ المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فائدة حمض الفوليك للشعر، من حيث زيادة الكثافة وتنشيط البويصلات ومنع الشيب وإضفاء اللمعة على الشعر، لا أساس لها من الصحة.

وذكرت هيئة الدواء، أنّه لا يمكن ضمان سلامة المنتج حال خلطه مع مواد كيميائية أو مستحضرات دوائية، دون الأخذ في الاعتبار حسابات السميّة والتغيرات الحمضية التي تؤثر على بيئة البكتيريا الموجودة في الشعر.​​

وأكدت هيئة الدواء أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وأوصت باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، متابعة أنّ الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​