هيئة الدواء تحذر من التوقف عن تناول الدواء بمجرد الشعور بتحسن​

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من التوقف عن تناول الدواء بمجرد الشعور بتحسن​، وقالت هيئة الدواء في حالة استخدام الدواء الموصوف، يجب استكمال الجرعات كما هو محدد حتى النهاية، حتى إذا كنت تشعر بتحسن. ​

قطع العلاج المبكر قد يؤدي إلى عودة الأعراض

وتابعت هيئة الدواء المصرية بأنّ قطع العلاج المبكر قد يؤدي إلى عودة الأعراض أو تفاقم الحالة، مؤكدة أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية.

الصيدلي الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء

وأوصت هيئة الدواء باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، إذ إنّ الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​

وأعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بالقرارات الوزارية والدليل التنظيمي الخاص بإدارة التفتيش على التجميل، مشيرة إلى أنّ الهيئة تهدف إلى زيادة توعية المصانع وشركات التجميل المستوردة بالقرارات الوزارية المعمول بها بإدارة التفتيش على مستحضرات التجميل والمبيدات، وكذلك الدليل التنظيمي للتفتيش على التجميل.

وتابعت الهيئة ورشة العمل مقدمة لممثلي مصانع التجميل وشركات التجميل المستوردة، مشيرة إلى أنّ ورشة العمل من المقرر أن تبدأ من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.