رئيس هيئة الدواء يشارك في الاجتماع التوجيهي لبرنامج مراقبة السلامة

شارك افتراضيًا، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية في الاجتماع التوجيهي لبرنامج مراقبة السلامة الذكية للاتحاد الافريقي، وذلك بمشاركة مدير عام هيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا، وكذلك رؤساء الهيئات الرقابية على الدواء في غانا، نيجريا، إثيوبيا، كينيا، الكونغو، السنغال، رواندا، وعدد من قادة الاتحاد الأفريقي، وممثلين عن مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

مراقبة السلامة الذكية التابع للاتحاد الأفريقي

ويهدف برنامج مراقبة السلامة الذكية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-3S) لتعزيز مراقبة مأمونية المنتجات الطبية ذات الأولوية على مستوي القارة الأفريقية، وكذا مناقشة التعاون بين الدول الأفريقية الأعضاء بالبرنامج للوصول لأهدافها المنشودة، من خلال تحسين التكنولوجيا المستخدمة لمتابعة أنشطة اليقظة الدوائية بالقارة الأفريقية.

تعزيز سبل التعاون مع الدول الأفريقية

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تعميق وتعزيز سبل التعاون مع الدول الأفريقية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية لتبادل واكتساب الخبرات، وتهيئة مناخ داعم يشجع على توافر مستحضرات ومستلزمات طبية ذات جودة وفاعلية ومأمونية داخل الأسواق الإفريقية، ومواكبة أحدث التجارب والمرجعيات العالمية.