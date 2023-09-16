ضبط 20 طن قمح قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بمطروح

نجحت مديرية التموين في مطروح، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، في ضبط 20 طن قمح، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

جاء ذلك تحت إشراف المهندسة هند محمود، مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، بقيادة الحملات التموينية، والمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية، ومدى توفر السلع بالأسواق، ومراجعة المعروض منها للمواطنين، وضبط مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد من يتاجر بقوت الشعب واستخدام السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن في غير الغرض المخصصة له.

معلومات وراء ضبط القمح في مطروح

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، إنه وردت معلومات ببيع بعض التجار من بعض المحافظات الأخرى، كميات كبيره من القمح بمدن مطروح، مخصصة للاستهلاك الآدمي، بغرض استخدامها كعلف حيواني.

وأضافت في بيان لها: «قمنا بشن حملة نحن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، بالإشتراك مع قسم مباحث التموين، وجرى ضبط سيارة محملة بعدد 20 طن قمح، داخل أجولة، والمخصصة للاستهلاك الآدمي، معده لبيعها في الأسواق كعلف حيواني، مخالفة بذلك للقرارات الوزارية الخاصة بحظر وحيازة أو استخدام القمح المصري أو المستورد بغرض البيع بالسوق السوداء، والاستخدام في غير الغرض المخصصة له، وفي جميع الأحوال بضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها».

ضبط 8 قضايا تموينية

وأوضحت وكيل «تموين مطروح»، أنه جرى بجانب القمح، ضبط عدد 8 قضايا تموين أخرى، منها إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وبيع خبز بلدي خارج منظومة الخبز بأزيد من السعر الرسمي، وبيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية، وجري قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.