وزارة التموين تحذّر حاملي الكارت الموحد من فقدان رقم التعريف الشخصي

حذّرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من تجربة الكارت الموحد ببورسعيد، من فقدان أو نسيان رقم التعريف الشخصي الخاص بالكارت والمسؤول عن الاستفادة بالخدمات من خلاله.

تعليمات التموين للتعامل مع الكارت الموحد

وذكرت وزارة التموين، أنّه يجب على المواطنين الاحتفاظ برقم التعريف الشخصي الخاص بـ الكارت الموحد وتجنب فقدانه، محذّرة من خدش أو ثني الكارت، ما يهدد بتوقف عمله وفقدانه تماما، لافتة إلى ضرورة الإبلاغ عن الفقدان من خلال الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه.

مزايا الكارت الموحد

وأوضحت وزارة التموين، أنّ الكارت الموحد، يمنح حامله العديد من المزايا ومنها:

- صرف السلع التموينية والخبز.

- خدمات التأمين الصحي.

- خدمات المدفوعات الإلكترونية.

- إيداع أو سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد.

- إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة.

رسوم الحصول على الكارت الموحد

ويحصل المواطنين سواء أصحاب البطاقات التموينية أو غير الحاملين لها على الكارت الموحد بالمجان من خلال الهيئة القومية للبريد، إذ يلزم الحصول على الكارت فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد.