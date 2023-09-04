موقع وزارة التموين لتحديث البيانات يتيح رابط رسمي للتسجيل

يخصص موقع وزارة التموين لتحديث البيانات خدماته لأصحاب البطاقات التموينية، من أجل الانتهاء من تحديث البطاقات بتسجيل رقم الموبايل باسم صاحب البطاقة، للتمكن من إتمام خدمات البطاقات بعد التحديث.

موقع وزارة التموين لتحديث البيانات

ويشمل موقع وزارة التموين لتحديث البيانات على خدمة وحيدة وهي تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية، إلا أنَّ وزارة التموين تشترط من أجل قبول تسجيل الرقم على البطاقة أن يكون الرقم مسجلا باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية والمدون اسمه على كارت البطاقة الذكي.

طريقة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مخاطبة أصحاب البطاقات لتسجيل رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات الاتصالات، من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع دعم مصر من هنــا، ثم كتابة رقم البطاقة التموينية، وتدوين رقم التليفون المحمول من خلال الضغط على أيقونة سجل موبايلك.

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنَّ الخدمات التموينية المتاحة على بوابة مصر الرقمية، لابد من الحصول عليها تحديث بطاقة التموين أولا بتسجيل رقم الموبايل قبل طلب أي خدمة من الخدمات المتاحة على البوابة، ومنها «إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، وتفعيل بطاقة التموين، والفصل الاجتماعي من بطاقة لبطاقة أخرى، ونقل البطاقة من محافظة لمحافظة».