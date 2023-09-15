نائبة: الحوار الوطني طرح حلولا يمكن تنفيذ بعضها على المدى القريب

قالت النائبة ميرفت إليكسان، عضو مجلس النواب، إن هناك كثير من التحديات التي تواجه مصر، بالإضافة إلى ظروف اقتصادية صعبة في الوقت الحالي، ولكن عندما يكون هناك حوار وطني يتم من خلاله تداول الآراء المختلفة ما بين الرأي المؤيد والمعارض، للخروج برؤى وتوصيات تؤدي إلى الإصلاح المالي، والتقليل من عجز الموازنة، فإنه أمر مهم للغاية، ولابد من أن نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته إلى الحوار الوطني.

طرح العديد من الحلول في الحوار الوطني

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال لقائها على قناة «إكسترا نيوز» أن لجنة اليوم كانت مهمة، حيث تم طرح حلول من الممكن أن يتم تنفيذ بعضها على المدى القريب، والبعض الآخر يتطلب خططا من أجل تنفيذها، سواء خطط متوسطة أو بعيدة المدى.

وتابعت «هناك كثير من الرؤى تم طرحها، ومن ضمن الرؤى والتوصيات أن الضرائب هي أهم أدوات السياسة المالية، وتمثل 75% من إيرادات الدولة، وإذا نظرنا إلى حجم التهرب الضريبي وقياسه عالميًا سنجد أنه يقاس بنسبة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي الإجمالي، وقد أوصيت أن يكون هناك زيادة في الحصيلة الضريبية ولا تقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وليس فرض ضرائب جديدة».