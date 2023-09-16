كرم جبر: قرارات الرئيس السيسي ضرورية لرفع المعاناة عن المواطن 

أشاد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحِزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع المعاناة عن المصريين، ومواجهة مشكلات غلاء المعيشة وخصّ المجلس بالذكر زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين، قائلا: «الرئيس يعلم جيدًا حجم معاناة الشعب المصري ومشكلات الغلاء ويعلم حجم الحياة الأسرية».

قرارات الرئيس السيسي جاءت في وقتها وكانت ضرورية

وأضاف «جبر» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»: «قرارات الرئيس السيسي جاءت في وقتها وكانت ضرورية لرفع المعاناة عن المواطنين، وتحدث الرئيس السيسي عن أزمتين ضخمتين هما جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية التي أدت إلى زيادة كبيرة في الأسعار شعر بها المواطن المصري»، موضحَا أن قرارات الرئيس السيسي اليوم استقبلها المواطنون بسعادة وشعور بالأمان والطمأنية.

الرئيس يؤمن بالإعلام المصري في نشر الحقائق ومحاربة الشائعات

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن السيسي أول رئيس يتحدث عن بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين لإيمانه بدور الصحفي في نشر الحقائق والتسلح بالمهنية والمصداقية والتصدي لحرب الشائعات والبيانات المغلوطة.