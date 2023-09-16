ضياء رشوان: الحوار الوطني جزء من التنمية التي تحدث عنها الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، إن الرئيس السيسي ربط بين الحوار الوطني والتنمية الاقتصادية في كلمته، وتحدث عن ما تبذله الدولة في مواجهة الأزمات الكبرى، ثم أشار إلى الحوار الوطني المقام على مستوى التنمية السياسية.

إقامة البنية التحتية والقضاء على الإرهاب

أوضح «رشوان» في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي أشار في إطلاقه للحوار الوطني، إلى أن هناك أساسيات كانت سابقة على الحوار، مثل إقامة البنية التحتية والقضاء على الإرهاب، ومن ثم انطلق الإصلاح الشامل، لافتا إلى أن الحوار الوطني تنمية سياسية تحدث عنها الرئيس قبل ذلك، وأكد عليها اليوم في حديثه في بنى سويف.

بناء الجمهورية الجديدة

وأشار منسق عام الحوار الوطني، إلى أن هناك مساحات مشتركة مبشرة للمستقبل، وأن التنمية الاقتصادية جناح لبناء الجمهورية الجديدة، وكذلك التنمية السياسية، موضحا أن الرئيس السيسي استكمل ما وعد به من قبل، حيث أحال للحكومة كل مخرجات الحوار الوطني، وأكد استجابته الفورية.