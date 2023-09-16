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أهالي بني سويف: «حياة كريمة» غيرت حياتنا 180 درجة

كتب:

حسن سمير
05:34 م | السبت 16 سبتمبر 2023
أهالي بني سويف

أهالي بني سويف

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز» تقرير من داخل محافظة بني سويف، إذ جرى تنفيذ أكثر من 4000 مشروع على مدار 9 سنوات، طورت صعيد مصر، وعوضت أهل الصعيد بعد الصبر خير.

محافظة بني سويف تغيرت 180 درجة

‏وقال بعض المواطنين خلال التقرير، إن التطوير الذي جرى في محافظة بني سويف، تم في العديد من المجالات، ومحافظة بني سويف تغيرت 180 درجة، وحدث تطور عمراني وصناعي وثقافي، وأن أغلب شباب محافظة بني سويف كانوا يسافرون خارج المحافظة للعمل، لكن الآن أصبحت فرص العمل متاحة، وأن حياة كريمة أفضل مشروع قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المشروعات أصبحت في كل مكان

‏وأضاف التقرير، أن حال محافظة بني سويف تبدل والمشروعات أصبحت في كل مكان، والكل يعيش حياة كريمة الآن في محافظة بني سويف، وفي 5 أحياء سكنية يعيش آلاف من أهالي المحافظة، في وحدات مناسبة لكل الأفراد، يستمتعوا فيها بكل الخدمات، بالإضافة إلى جامعة بني سويف الأهلية التي تضم برامج تعليمية جديدة ومختلفة.

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بقلم حسن سمير