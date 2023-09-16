إنهاء خصومة ثأرية عمرها 13 عاما بين أبناء العمومة بقنا

تمكنت لجنة المصالحات، بالتعاون مع أجهزة الأمن بدشنا بمحافظة قنا، اليوم السبت، من إنهاء خصومة ثأرية عمرها 13 عاماً، بين أبناء عمومة «آل الشيمي و آل محمود» من عائلتي الطبايخة بقرية فاو بحري بمركز دشنا، بعد تقديم القودة، لفتح صفحة جديدة من الود والتسامح بين العائلتين.

إنهاء خصومة ثأرية بقنا

أقيمت مراسم الصلح بقرية فاو بحري، بحضور اللواء عمرو شلبي، نائب مدير أمن قنا لقطاع الشمال، والعميد محمد الدوري، رئيس فرع البحث الجنائي بنجع حمادي، والنائب أحمد مختار عثمان، رئيس لجنة الصلح، والشيخ عبد المعطي أبو زيد، عضو لجنة الصلح، والعمدة حجازي، عمدة القرية، والقمص يواقيم سليم، راعي كنيسة العذراء مريم بلاو بحريا، والشيخ عبد الله عبد الحفيظ القاوي، واعظ، وبحضور لفيف من أهالي القرية والقرى المجاورة.

قال النائب أحمد مختار عثمان، رئيس لجنة الصلح، إن اللجنة بدأت جهودها بالتعاون مع أجهزة الأمن وأهل الخير منذ فترة، لوأد الخلاف بين العائلتين، وفتح صفحة جديدة من الود والمحبة بين آل الشيمي وآل محمود، المنتميان لعائلة الطبايخة بلاو بحري، وبعد جهود وقبول طرفي الخصومة لبنود التسامح، تم الاتفاق على عقد جلسة للصلح فيما بين العائلتين.

وأضاف رئيس لجنة الصلح، بأن مساعي الصلح بين العائلات تمثل أهمية كبيرة في الفترة الأخيرة، لاستكمال منظومة التنمية في القرى والنجوع، التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعبر عنها مبادرة حياة كريمة التي تسعى لتغيير شكل الحياة بالقرى المصرية.

يذكر أن خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين، منذ 13 عاماً، راح ضحيتها أحد أبناء عائلة آل محمود، ما تسبب فى حدوث قطيعة بين العائلتين طوال هذه السنوات، إلى أن تمكنت لجنة الصلح من إقناع الطرفين بالتسامح، وتقديم القودة، كحل لإنهاء الخلافات بين العائلتين.