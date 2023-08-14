حبس عاطل أنهى حياة آخر بسبب خصومة ثأرية في الجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إنهاء حياة عامل بسبب الثأر في أطفيح، وكلفت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغ من مبيض محارة 25 سنة بأنه خلال استقلاله دراجة نارية يقودها خاله، فوجئ بسيارة ملاكي تصطدم بهما من الخلف، وأطلق السائق أعيرة نارية تجاه خاله بالرأس، أودت بحياته في الحال.

مشاجرة من 5 سنوات

على الفور جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، وتبين أن المتوفى أنهى حياة شخص في مشاجرة من 5 سنوات.