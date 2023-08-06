إنهاء خصومة ثأرية عمرها 3 سنوات بين عائلتين في العوامية جنوب الأقصر

شهدت منطقة العوامية جنوب الأقصر، اليوم الأحد، مراسم إنهاء الخصومة الثأرية، بين عائلتي علي حسين بقرية المحروسة بقنا، ومصطفى عبدالغفار بالعوامية، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين والمشايخ وعمداء الساحات الدينية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والالآف من أهالى العوامية والمحروسة وقرى الأقصر.

الصلح بين المتخاصمين

بدأت مراسم الصلح، بقراءة آيات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ محمد عبدالرسول العوامي، ثم كلمة عن فضل الصلح بين المتخاصمين والعفو لوجه الله، ألقاها الشيخ مبارك علي، إمام مسجد أبوالحجاج الأقصري، ثم كلمة للحاج محمد راشد، رئيس لجنة مصالحات العوامية، وكلمة للحاج بهاء طايع، عضو لجنة المصالحات بالعوامية.

وبدأ بعبارات مراسم الصلح بين الطرفين، السيد محمد أحمد الإدريسي، وردد الطرفان من المتخاصمين عبارة «عفوت لوجه الله تعالى، محبة في رسوله الكريم»، وعقب انتهاء الصلح، هتف جميع الحضور بعبارة الله أكبر ولله الحمد، في أجواء المحبة بانتهاء الخصومة، التي دامت لمدة 3 سنوات.

التصالح جرى في مشهد مهيب

وفي النهاية، تصافح الطرفان من العائلتين في مشهد مهيب؛ إذ اصطف الآلاف من أهالي العوامية من الجانبين، مرحبين بالوفود من القبائل والعائلات.

وتكونت لجنة الصلح بالعوامية بالأقصر من عدد من كبار رجال القرية.