مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26.. هالة صدقي تشك في أحمد داش

عرضت الحلقة 26 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، منذ قليل، على شاشة قناة دي إم سي دراما، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل جعفر العمدة

ويذهب أحمد داش إلى زينة «عايدة» ويحاول الوصول لطريقة للصلح بينها وبين جعفر العمدة، وتعتراف بحبها الشديد لجعفر، ويتفاجأون بوصول هالة صدقي «صفصف» لتصل إلى حل أيضا، ولكنها تتفاجأ بشرب «سيف» الشاي بنفس طريقة جعفر العمدة لتدخل في حالة شك كبيرة بأنه نجل جعفر.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.