3 أفكار للاستثمار من المنزل بمبالغ مالية بسيطة.. أرباحها مضمونة

لا تنتهي أفكار المشروعات التي يمكن إدارتها من المنزل، لتناسب مختلف الفئات سواء الشباب أو كبار السن أو ذوي الهمم أو السيدات، بمبالغ مادية بسيطة، مثل فكرة إنشاء محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إعداد المشروبات الطبيعية من المنزل وبيعها أون لاين.

تتعدد أفكار المشروعات التي يمكن إدارتها من المنزل، وتعتبر إحدى طرق الاستثمار بمبالغ بسيطة، منها إنشاء محتوى على اليوتيوب، ولا يحتاج الأمر سوى إنترنت جيد وهاتف بإمكانيات عالية في التصوير، ولكن ثمة بعض الأمور التي يعتمد عليها نجاح أو فشل المشروع، خاصة نوعية المحتوى الذي يتم تقديمه للجماهير، بحسب موقع techsmith.

إنشاء محتوى يناسب الفئات المستهدفة

يجب أن يكون المحتوى مفيدًا وهادفًا، للفئات التي يتم استهدافها، سواء الأطفال أو الشباب أو النساء أو رجال السن، إذ يمكن تقديم قصص وحكايات للأطفال، أو طرق طبيعية للعناية بالجسم والبشرة والشعر للفتيات والنساء، أو حلول للمذاكرة ونصائح للتقديم على وظائف، وغيرها من الأفكار، التي يزداد عليها البحث في الوقت الحالي.

زيادة الأرباح بحسب عدد المشاهدين

تزداد الأرباح على الفيديوهات، بحسب عدد المشاهدين للمحتوى، لذا يجب التركيز على نوعية المحتوى المقدم، ودعمه بآراء الأطباء والمتخصصين وذوي الشأن في المجال، ما يدعم من مصداقية المعلومات لدى المشاهدين.

الطهي من المشروعات المربحة

الطهي أصبح من المشروعات المربحة، التي يتم تقديمها في عدة صور، سواء «الكاترينج» أي تجهيز الوصفات من المنزل وبيعها أون لاين، أو إعداد محتوى خاص بتعليم المغتربين الوصفات السهلة والسريعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إعداد المشروبات الطبيعية

أوضحت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، في حديثها لـ«الوطن»، فكرة إنشاء مشروع لإعداد وبيع المشروبات الطبيعية، من خلال عدة خطوات، تبدأ بتحديد الشكل الأساسي للمشروع، إذ يمكن تنفيذه من خلال طرق مختلفة، سواء بإعداه من المنزل أو افتتاح كافيه أو محل عصير أو حتى جزء من مطعم، مع وضع الميزانية في الاعتبار، ولا تتطلب مثل هذه المشروعات ميزانيات ضخمة، إذ يمكن البدء بـ5 آلاف جنيه، للحصول على أرباح مضاعفة شهريًا بشكل مستمر.