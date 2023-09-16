 حزب المؤتمر: مشروعات الصعيد تدشين فعلي للجمهورية الجديدة

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ القليوبية والإسكندرية السابق إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة يؤكد أن صعيد مصر يعيش عهداً جديداً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على توفير كافة الخدمات للمواطنين ضمن أهداف الجمهورية الجديدة التي وضعه أهدافها الرئيس السيسي لافتا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030 و استراتيجية التنمية الشاملة حيث تحظي محافظات الصعيد بالنصيب الأكبر من خطط التنمية التي عانت عقودا كثيرة من الإهمال والتردي والحرمان والتهميش.

تطور محافظة بني سويف

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له إلى أن محافظة بني سويف شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في البنية التحتية والتكنولوجية والتعلىمية والتنموية وكان لحياة كريمة بصمة واضحة في تطوير بني سويف إذ إنها استهدفت تنفيذ 6161 مشروعا ضمن المرحلة الأولي من المبادرة واستفادت من مشروعات حياة كريمة 66 قرية رئيسية بقري بني سويف، وكان على رأس تلك المشروعات تنفيذ المجمع الخدمي داخل عدد من القري و تنفيذ 12 مجمعا خدميا داخل 12 قرية رئيسية، ويضم المجمع الخدمي مكتب بريد وشهر عقاري ووحدة للتضامن الاجتماعي ومكتب تموين ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي.

وأضاف أن ذلك ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة وتغيير وجه الحياة في كل قري محافظات مصر لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات داخل محافظات الصعيد فرصة هامة لتحقيق التنمية المستدامة وتدشين فعلي للجمهورية الجديدة رغم التحديات الكبيرة، من خلال تنفيذ وإنشاء العديد من المشاريع، لسد الفجوة التنموية وإتاحة العديد من فرص العمل للشباب .

مشروعات حياة كريمة

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قري الريف المصري من أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي شهدتها الدولة المصرية لتحسين مستوي جودة حياة المواطنين بالقري، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتي القطاعات الخدمية، وتعزيز جودة حياة السكان وتحقيق التكافؤ والعدالة الاجتماعية و خلق فرص جديدة للسكان في الصعيد بالإضافة إلى ذلك، تسعي مشروعات حياة كريمة في الصعيد إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للسكان، وتعزيز التعلىم وتوفير فرص التدريب المهني.