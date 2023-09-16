بعد 50 عاما على نصر أكتوبر.. مشروعات كهربائية عملاقة لعبور جديد في سيناء

أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الـ50 بنصر أكتوبر المجيد، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور جهود الدولة في على مدار السنوات الماضية لتنمية سيناء، والقضاء على مشكلة الكهرباء، التي تعتبر بمثابة عبور جديد لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، بعد نصر أكتوبر 1973 لتحرير الأرض المصرية.

مشروعات جديدة بسيناء للانتهاء من مشكلة تذبذب التيار

وجاء خلال تقرير حكومي عن محاور التنمية في سيناء تحت عنوان «سيناء العبور الجديد» تضمن المشروعات الجديدة في سيناء للانتهاء من مشكلة تذبذب التيار ومحطات الكهرباء بمدن المحافظة.

مشروعات لحل مشكلات كهرباء بسيناء

عرض التقرير الحكومي أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التي تخص الكهرباء في سيناء، بهدف القضاء على مشكلة تذبذب التيار الكهربائي، خلال الفترة الماضية، بإنشاء عدد من المحطات بمدن المحافظة، سعيًا لبلوغ كمية الكهرباء المنتجة في شمال سيناء 700 ميجاوات.

خلال السنوات الماضية تم إنجاز محطات كهرباء بقدرة وصلت لـ 70 ميجاوات بالمحطة البخارية في العريش، وذلك ضمن المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة.

مشروع عملاق في قطاع الكهرباء سيناء

كما أصبح هناك مشروعا عملاقا في قطاع الكهرباء بالمحافظة، ضمن استراتيجية تنمية سيناء، من خلال إنشاء وحدتين غازيتين بالمحطة البخارية، ومحطتين بالعريش لكل منهما بطاقة 175 ميجاوات، ومحطتين لكل منهما طاقة 40 ميجاوات.

محطة كهرباء الشيخ زويد تضم 4 محولات

وأشار التقرير إلى أن محطة الشلاق بمدينة الشيخ زويد، التي تضم 4 محولات لكل محول طاقة 40 ميجاوات، وذلك يعني إضافة حوالي 600 ميجاوات للكهرباء، ومحطة الشيخ زويد تستهدف تغذية مدينتي الشيخ زويد ورفح.