رئيس اتصالات النواب: قرارات الرئيس تعكس حرصه على تحسين أحوال المواطن

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بحزمة القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال زيارته لمحافظة بني سويف، والتي تضمنت توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية وأجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص، من خلال زيادة علاوة غلاء المعيشة فضلا عن زيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بنسبة 15%.

القرارات التاريخية تؤكد انحياز الرئيس للمواطن

وأكد النائب أحمد بدوي، أن هذا القرارات التاريخية تؤكد انحياز الرئيس الواضح لدعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، مشيرا أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي صدرت في عهد الرئيس السيسي غير مسبوقة، واليوم يأتي الرئيس بحزمة جديدة من القرارات في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، لتحسين الأحوال والأوضاع المعيشية للمواطنين.

الرئيس السيسي يشعر بالمواطن ويسعى لتلبية رغباته

وأشار بدوي في بيان له اليوم، إلى أن الرئيس السيسي يشعر بآمال والآم المواطن ويحرص على الاستجابة لمطالبهم قدر المستطاع، مؤكدا أن حزمة القرارات التاريخية التي صدرت اليوم شملت سائر الفئات.

وأشاد بدوي بقرار الرئيس بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، مشيرا ان هذا القرار أثلج صدور الوسط الصحفي بأسره، مؤكدا إيمان القيادة السياسية بدور الإعلام الوطني، في تنمية الوعى وتجاوز التحديات.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة قرارات جديدة للحماية الاجتماعية، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، اليوم، لافتتاح مشروعات حياة كريمة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بما يلى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة.

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.