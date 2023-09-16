محافظ القليوبية يعلن انطلاق نسخة جديدة لمعرض «أهلا مدارس» بمراكز الشباب

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن إقامة معارض «أهلا مدارس» تأتي ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء ورفع المُعاناة عن كاهل المواطن المصري، وفي إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتنسيق بين مديريتي التموين والشباب والرياضة ومكتب المبادرات الشبابية، للعمل على توفير المستلزمات كافة والاحتياجات للطُلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع كُبرى الشركات والمكتبات، تزامنا مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2023-2024.

افتتاح معرض «أهلا مدارس» في القليوبية

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية اليوم، لمعرض «أهلا مدارس»، تحت عنوان معرض المبادرات الشبابية ضد الغلاء، الذي ينظمه مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والمُقام بمركز شباب مدينة قها، لتوفير المُستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ويتضمن المعرض توفير الزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية، مع التركيز على المنتج المصري، بهدف ترويج الصناعات المحلية، كما يُوفر المعرض المستلزمات الدراسية كافة؛ أقلام، وكشاكيل، وشنط، وأحذية، وملابس أطفال وشباب، بتخفيضات تصل حتى 50%، بالإضافة إلى توافر كل ما يلزم جهاز العروسة بأسعار مدعمة وتخفيضات تصل حتى 40%، بمشاركة الشركات الكبرى.

جاء ذلك بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة والتموين، بحضورالدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعميد محمد فوزي، رئيس مدينة قها، وعيد عبد الله، وكيل وزارة التموين، والدكتورة نجلاء الفرماوي، مدير مكتب المبادرات الشبابية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

توافر جميع أنواع الملابس ومستلزمات المدارس

وتفقد «الهجان» المعرض والمنتجات المعروضة للاطمئنان على جودتها، وكذلك الأسعار المعروضة، والتقى بالأهالي المترددين على المعرض، وتأكد من توافر أنواع الملابس ومستلزمات المدارس وأسعارها، ومدى مُلائمتها لهم ولكل المستويات الاجتماعية، مُعبرين عن رضاهم بتوافر كل الملابس بأنواعها ومستلزمات المدارس، ومستلزمات جهاز العروسة، والتخفيضات التي تتراوح مابين 40 إلى 50%.

وشدد محافظ القليوبية، على العارضين بعدم المُغالاة في الأسعار، ومراعاة محدودي الدخل، والالتزام بالجودة العالية والأسعار المنخفضة.

ووجه المحافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، بالتنسبق لإقامة معارض بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، للعمل على رفع المُعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير المستلزمات والاحتياجات كافة للطلاب بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات، تزامنا مع إقتراب العام الدراسي، مؤكدا ضرورة المرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، وذلك للإطمئنان على مدى ملائمة أسعار المعروضات بالسوق الخارجي.