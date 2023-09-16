الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا.. العظمى بالقاهرة 34

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وكشفت هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة غدا الأحد، على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 28 درجة.