«الأرصاد»: استمرار استقرار الأحوال الجوية.. وأجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

أكدت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة بالأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة في الاستقرار على مستوى الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى أن قيم الحرارة ستنخفض في ساعات الليل وستكون الأجواء معتدلة في أغلب الأنحاء في ظل نشاط نسبي للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 35 كم في الساعة في بعض المحافظات.

امتداد لمرتفع جوي على سطح البحر المتوسط

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «يؤثر علينا امتداد لمرتفع جوي على سطح البحر المتوسط مصحوبا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ويؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي يعمي على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس وبخاصة في فترة الصباح حيث تلطف الأجواء بشكل كبير».

الطقس نهارا

وتابعت عضو الهيئة العامة بالأرصاد الجوية: «مع تقدم ساعات النهار تبدأ درجات الحرارة ترتفع مع زيادة الإشعاع الشمسي، وفي فترة الظهيرة نشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء».