«الأرصاد» توضح حقيقة حدوث العاصفة التنين.. وتزف بشرى بشأن الطقس

بعد ساعات قليلة من انتهاء العاصفة «دانيال» بدأ الحديث حول حدوث العاصفة التنين في مصر، الأمر الذي جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية توضح حقيقة تأثر جمهورية مصر العربية بالعاصفة التنين خلال الفترة المقبلة.

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن عاصفة التنين ما هي إلا منخفض جوي عرف إعلاميا بـ«منخفض التنين» من خلال السوشيال ميديا، إذ أنه كان منخفض جوي متعمق بشكل كبير أثر علينا في منتصف مارس عام 2020 الماضي.

«الأرصاد» عن العاصفة التنين: لن نشهد عواصف متعمقة الفترة المقبلة

وعن تأثرنا بـ العاصفة التنين خلال الفترة المقبلة، أشارت إلى أنه لا يوجد أي منخفضات جوية متعمقة تؤثر علينا خلال الفترة المقبلة، ولن تتأثر مصر بأي عواصف أو منخفضات جوية خلال الفترة المقبلة، إذ أن تلك كانت حالة جوية ماضية أثرت علينا، ولا يوجد في المدى القريب أو المتوسط أي ظواهر أو منخفضات جوية عنيفة تؤثر علينا في جمهورية مصر العربية.

وأضافت «غانم» في حديثها لـ«الوطن» أنه على مدار الأسبوع المقبل سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية حتى نهايته، إذ أن درجات الحرارة المتوقعة تكون حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وحتى انتهاء فصل الصيف خلال عدة أيام، ولن تحدث العاصفة التنين.

ولفتت إلى أنه حال حدوث ارتفاعات في درجات الحرارة تكون طفيفة وحول المعدلات الطبيعية، ولكننا لن نشهد موجات شديدة الحرارة مثل التي شهدناها خلال شهر يوليو وأغسطس الماضي، ومن الوارد ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف ولكن ذلك يكون لمدة يومين على الأكثر على مدار النصف الأول من فصل الخريف.

حالة الطقس في فصل الخريق

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية والسريعة، ومن الممكن أن يحدث حالات عدم استقرار في الأحوال الجوية في ظل التغيرات المناخية الذي يشهده العالم بأكمله والاحترار العالمي وعاصفة التنين التي نشهدها هذا العام، ومن الممكن أن يكون هناك تطرف مناخي أو عنف ظواهر جوية في أي من محافظات الجمهورية، فلابد من متابعة النشرات الجوية.